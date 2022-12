Selvaggia Lucarelli, polemica per la foto di Biagiarelli: "Igiene?"

13 dicembre 2022 a

a

a

Selvaggia Lucarelli è ormai diventata regina indiscussa di polemiche. Le fa e le riceve. Per questo nemmeno i suoi follower sui social le risparmiano critiche. L'ultima riguarda uno scatto di vita quotidiana pubblicato sul suo profilo Instagram dove si vede il suo compagno, Lorenzo Biagiarelli, cuoco ed ex concorrente di Ballando con le stelle, in cucina con accanto un gatto nero, il loro animale domestico. La giornalista e giurata del talent show di ballo di Rai 1 ha stuzzicato l'ironia di Biagiarelli con il commento “Il mio fidanzato e il cuoco”, facendo trapelare in questo modo tutta la sua affezione per i gatti.

Peccato che il post sia stato sommerso da una valanga di commenti, non tutti positivi. In molti non hanno colto l’ironia concentrandosi sul discorso igiene, in quanto il gatto sul tavolo della cucina non ha convinto i suoi follower. Ma la reazione della Lucarelli non si è fatta attendere. La giornalista ha infatti risposto a tono a chi ha sottolineato che un gatto sul tavolo della cucina non è il massimo dell’igiene in casa con un commento piuttosto stizzoso: “A quelli che commentano il problema di igiene per il gatto sul tavolo vorrei svelare una cosa: è molto meno igienico il telefono sul tavolo, a dirla proprio tutta”.

A commentare il post della giornalista è stato anche l'ex ballerino di Ballando con le stelle, il quale ha ammesso di essersi divertito per la battuta, ironizzando a sua volta sul fatto che non ha gradito gli hashtag usati dalla compagna, tutti dedicati rigorosamente al loro amato gatto nero. Intanto il cuoco, che ogni giorno fa compagnia al pubblico di È sempre mezzogiorno, non ha nascosto di voler tornare nel programma condotto da Milly Carlucci per la finale. Chissà se sarà lui il ripescato.