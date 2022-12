Ornella Vanoni fa impazzire le femministe: "Perché le ragazze di oggi non sco***"

14 dicembre 2022 a

Ornella Vanoni non è una che le manda a dire e durante un concerto a Roma ha fatto molto discutere "dicendo che le ragazze di oggi non scop*** come noi una volta? È vero. Non trovano compagni, i maschi sono diventati timidi", spiega la cantante in una intervista a Il Fatto quotidiano. "Il guaio è sorto quando noi donne abbiamo cominciato a parlare troppo", aggiunge. "Stavamo più zitte. E ci si divertiva".

Quindi la Vanoni parla del movimento Mee too e delle conseguenze che ha avuto: "Ci sono stati casi tragici. Però se penso a quell'attrice italiana che ha dato inizio al movimento e poi ha fatto dei film con il produttore che ha denunciato, i conti non mi tornano", dice tranchant. Quindi si parla di Emma che ha detto di non fare l'amore da un anno e che deve "cominciare a darla via": "Come un fresbee. Ah ah ah", risponde ironica Ornella. "No, Emma esce da un brutto periodo, ma è molto sensuale, non può aver problemi a trovare accompagnatori. Cosa diversa è un legame profondo, non è facile. Emma è anche una delle cantanti che resterà. Come Elisa, Malika Ayane o Giorgia".

E su Iva Zanicchi, conclude la Vanoni, commentando le sue barzellette sconce a Ballando con le stelle, "Iva è come appare. Il contrario di me, a dirla tutta".