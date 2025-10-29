Libero logo
E' sempre Cartabianca, il dem Furfaro travolto da Donzelli: "Te lo ricordo"

mercoledì 29 ottobre 2025
2' di lettura

Scontro a È Sempre Cartabianca sul tema del lavoro e del tasso di occupazione in Italia. Durante il programma d’attualità e approfondimento di Rete 4, condotto da Bianca Berlinguer, i due contendenti sono Marco Furfaro e Giovanni Donzelli, cioè opposizione e maggioranza al confronto.

Il deputato del Pd Marco Furfaro attacca subito il governo: “L'Istat dice che la pressione fiscale, cioè le tasse, è aumentata al grado più alto degli ultimi dieci anni. Gli italiani non mangiano pane e riforma della giustizia, non hanno tutti le case occupate. Sono tutte armi di distrazione di massa per nascondere il fatto che vi siete candidati in questo Paese con la promessa di abbattere la riforma Fornero ed è ancora lì, non dovevate aumentare l'età pensionabile ed è aumentata, l’opzione donna che lasciava la libertà ad alcune donne con lavoro usurante di andare in pensione è stata abolita. Eliminare il reddito di cittadinanza non è solo una stortura buttata via, c'è un milione di famiglie rimasto senza aiuti. Non è vero? Non è che c'è un Istat che serve a Donzelli e un Istat che parla al Paese". 

Furfaro, però, viene prontamente smentito da Giovanni Donzelli, deputato e responsabile nazionale dell'organizzazione di Fratelli d’Italia: "Un milione e duecentomila posti di lavoro stabili sono arrivati in Italia con il governo Meloni. Tutti prendevano in giro Berlusconi quando diceva 'voglio portare 1 milione di posti di lavoro', con la Meloni sono arrivati 1,2 milioni di contratti stabili. Il tasso d'occupazione in Italia è al 62,6%, il più alto mai registrato in assoluto della storia d'Italia, quindi aver tolto il reddito di cittadinanza e portato il lavoro stabile soprattutto verso anche donne e giovani è un risultato importante”.

Su X in molti criticano Furfaro e la stessa Berlinguer, perché non vengono ricordati i risultati dei governi di sinistra e c’è infatti chi scrive: “Bianca mostra i posti di lavoro creati dalla sinistra in 10 anni di governi! Non sa più su cosa aggrapparsi e deve inventarsi menzogne! Riguardo la povertà: vengono calcolati anche gli immigrati. La sinistra ha il record della povertà come anche il governo giallorosso”.

La denuncia di Donzelli Giovanni Donzelli, svelato il gioco sporco delle toghe: "Così volevano fermare Meloni"

Sondaggi Sondaggio, Mannheimer: "Chi sta crollando, di settimana in settimana"

Il post del partito FdI spegne le opposizioni: "Deboli e incapaci, vi resta solo l'offesa"

