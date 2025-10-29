L'Eredità, Michela vince ma è un caso: "Indegno, una emerita cretina"

Un clamoroso colpo di fortuna o, come suggerisce malignamente qualche telespettatore sui social, c'è qualcosa che non torna nella vittoria di Michela? La puntata di martedì 28 ottobre di L'Eredità, il quiz show del preserale di Rai 1 condotto da Marco Liorni, sta diventando un caso su X, dove esplode la contestazione da casa sui titoli di coda.

Michela supera il campione in carica Simone e gli altri sfidanti Stefano, Simona, Andrea e Andrea B, approda ai 100 secondi e batte anche la brava Beatrice. Torna così alla Ghigliottina con 190mila euro di montepremi in ballo. Arriva quindi fino in fondo con 47.500 euro e cinque parole-indizio. "Sette", "Chiamare", "Serie", "Cacciatore" e "Modigliani". Non sembra convintissima e non riesce a collegare la sua risposta, "Teste", con tutte le opzioni. Tuttavia, ha ragione lei: è la parola corretta e si porta a casa il cospicuo gruzzoletto.

Grande festa in studio e caos su X, tra i telespettatori che commentano in tempo reale da casa. "Come regalare soldi (nostri) a una cretina, una emerita cretina", "Dovrebbero mettere la regola che se non sai collegare almeno 3 parole su 5 non vinci niente", "Sospetto che ci sia qualcosa di strano in questa vincita. Non ha saputo spiegare i collegamenti. Con le centinaia di migliaia di parole nel vocabolario italiano, guarda caso ha proprio preso quella giusta", "Io guarderei i labiali del pubblico, gliel'hanno suggerita per forza, è indegno".

"Molte volte avere fortuna o avere c***o non ha niente a che vedere con la bravura, le capacità, l'intelligenza e la cultura - aggiunge un altro appassionato -. La vincitrice di oggi, con la parola TESTE, senza riuscire a collegarla a nessun termine dato, ne è la dimostrazione", "Brava Michela nell'indovinare alla Ghigliottina ma col ricco bottino accumulato dalla Beatrice. Comunque sarebbe più corretto che la busta venisse aperta senza interruzione", "Cacciatore di teste è uno che va in giro a cercare grandi menti? Ma l'ha detto davvero?", "Per non fare il complottista dirò che ha avuto la botta di c***o di questa stagione dell'Eredità", "La ragazza ha più c***o che anima", "Mah sembra che sapesse la risposta senza essere capace di fare alcuna associazione. Molto strano", "La fortuna, a volte, è così", "Ma come le è venuto in mente 'teste' se non ne sapeva neanche una???", "Vabbè... Mah! Diciamo si 'regalano' i soldi...", "Beh... a questo punto sculata clamorosa".