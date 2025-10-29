Garlasco, l'audio inedito: "Assegno da 7mila euro". Per Sempio si mette male?

Nuove intercettazioni fanno traballare la versione di Andrea Sempio. Al centro di Mattino 5 la vicenda dell'ex procuratore di Pavia indagato per corruzione in atti d'ufficio in merito all'archiviazione dello stesso Sempio. Quanto andato in onda nella puntata del 29 ottobre è un'intercettazione mai resa pubblica prima, datata 10 febbraio 2017, nella quale il padre dell'indagato per l'omicidio di Chiara Poggi pronuncia una frase che ha riacceso il dibattito.

"Farò un assegno da 7mila euro, non ce la facciamo più", si sente dire nella registrazione trasmessa dal programma condotto da Federica Panicucci su Canale 5. Oltre ai 7mila euro citati, nel mirino degli inquirenti ci sono importanti esborsi di denaro da parte della famiglia Sempio. Soldi che avrebbero consegnato agli avvocati che seguivano l'indagato in quel periodo come onorario. Proprio su questi movimenti di denaro ci sono indagini in corso, soprattutto perché si tratta di transazioni in contanti che i genitori del 37enne, come è emerso dalle intercettazioni, avevano cura che non venissero tracciate.