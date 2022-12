Fedez, "nessuno ci era riuscito": il commovente messaggio per Vialli

14 dicembre 2022 a

"Il conforto e la forza che mi ha dato Gianluca Vialli durante la malattia non li scorderò mai": Fedez rivolge questo commovente pensiero al capo delegazione degli Azzurri, che oggi ha annunciato alla Figc la sua assenza in occasione delle prossime gare della Nazionale. "Al termine di una lunga e difficoltosa `trattativa´ con il mio meraviglioso team di oncologi ho deciso di sospendere, spero in modo temporaneo, i miei impegni professionali presenti e futuri”, ha fatto sapere.

"Addio Nazionale, spero in modo temporaneo": Vialli, il giorno più difficile

"L’obiettivo - prosegue Vialli - è quello di utilizzare tutte le energie psico-fisiche per aiutare il mio corpo a superare questa fase della malattia, in modo da essere in grado al più presto di affrontare nuove avventure e condividerle con tutti voi". Fedez, che ha vissuto un momento di difficoltà simile nei mesi scorsi, ha voluto far sentire la sua vicinanza a Vialli: "Spero un giorno di riuscire a sdebitarmi per quello che ha fatto per me. Forza Gianluca siamo tutti con te!".

Ma non è tutto. Perché il cantante ha rivolto un messaggio a Vialli anche tramite una storia Instagram: "Volevo mandare un grande in bocca al lupo, anche pubblicamente, a Gianluca Vialli. Lui mi è stato molto d'aiuto durante la malattia, non ci conoscevamo e mi ha dato una forza che nessuno è riuscito a darmi, quindi voglio fargli un grande in bocca al lupo. Mandiamo energie positive a Gianluca. Forza!".