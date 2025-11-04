Fedez, "chi mi ha chiamato quando mi sono ammalato": sinistra smascherata

"Quando mi sono ammalato di cancro, è stato quello da cui sentivo, quando mi scriveva, della vera empatia. E questo nonostante avessimo idee diverse e ce ne fossimo dette di tutti i colori. Per un mese, ogni settimana mi ha scritto per sapere come stavo": Fedez lo ha scritto nel suo libro, L’acqua è più profonda di come sembra da sopra, riferendosi al vicepremier Matteo Salvini. Parlando del suo periodo più difficile, quello in cui ha dovuto fare i conti con un tumore neuroendocrino del pancreas, ha svelato di aver ricevuto sostegno da persone inaspettate, come il leader della Lega.

"Persone con cui avevo rapporti migliori invece non ci sono state: Luigi Di Maio, Giuseppe Conte, non pervenuti - ha aggiunto il rapper -. Ti scrivono solo quando hanno bisogno di te, quando gli serve usarti". E ancora: "Il tema della sinistra è che ti usa: chiaro, tutti in politica ti usano, ma quantomeno la destra, umanamente parlando, sa relazionarsi con le persone. Molti politici di destra sanno parlarti da persona a persona, mentre gli uomini di sinistra ti spolpano e dopo ti voltano le spalle (…) Ma quando sei in una situazione di difficoltà, vedi il caso Balocco, con quelli di destra puoi confrontarti, ci puoi parlare. Quelli di sinistra, se li chiami, non ti rispondono più. Sono meno affidabili, sempre umanamente parlando".