Libero logo
Giustizia
Garlasco
Ponte sullo Stretto
Russia-Ucraina

Fedez, "chi mi ha chiamato quando mi sono ammalato": sinistra smascherata

martedì 4 novembre 2025
Fedez, "chi mi ha chiamato quando mi sono ammalato": sinistra smascherata

1' di lettura

"Quando mi sono ammalato di cancro, è stato quello da cui sentivo, quando mi scriveva, della vera empatia. E questo nonostante avessimo idee diverse e ce ne fossimo dette di tutti i colori. Per un mese, ogni settimana mi ha scritto per sapere come stavo": Fedez lo ha scritto nel suo libro, L’acqua è più profonda di come sembra da sopra, riferendosi al vicepremier Matteo Salvini. Parlando del suo periodo più difficile, quello in cui ha dovuto fare i conti con un tumore neuroendocrino del pancreas, ha svelato di aver ricevuto sostegno da persone inaspettate, come il leader della Lega. 

"Persone con cui avevo rapporti migliori invece non ci sono state: Luigi Di Maio, Giuseppe Conte, non pervenuti - ha aggiunto il rapper -. Ti scrivono solo quando hanno bisogno di te, quando gli serve usarti". E ancora: "Il tema della sinistra è che ti usa: chiaro, tutti in politica ti usano, ma quantomeno la destra, umanamente parlando, sa relazionarsi con le persone. Molti politici di destra sanno parlarti da persona a persona, mentre gli uomini di sinistra ti spolpano e dopo ti voltano le spalle (…) Ma quando sei in una situazione di difficoltà, vedi il caso Balocco, con quelli di destra puoi confrontarti, ci puoi parlare. Quelli di sinistra, se li chiami, non ti rispondono più. Sono meno affidabili, sempre umanamente parlando".

Chiara Ferragni, Fedez accusa: "Trattato da lebbroso, volevo tagliarmi le vene"

“Mi sono sentito trattato da lebbroso”. È una delle frasi più forti che Fedez scrive nel suo n...

Carta canta I redditi dei politici, quanto dichiarano Schlein, Fratoianni e Bonelli. Conte muto

Sfida a sinistra Giuseppe Conte perde ancora la faccia: l'ultima piroetta sulla Polizia

Lezioni di risparmio? Non da lui Conte, ora è contro gli sprechi dopo 200 miliardi buttati

tag
fedez
matteo salvini
giuseppe conte
luigi di maio

Carta canta I redditi dei politici, quanto dichiarano Schlein, Fratoianni e Bonelli. Conte muto

Sfida a sinistra Giuseppe Conte perde ancora la faccia: l'ultima piroetta sulla Polizia

Lezioni di risparmio? Non da lui Conte, ora è contro gli sprechi dopo 200 miliardi buttati

ti potrebbero interessare

1490x713

L'Eredità, sfregio a Gianluca: "Anche un tombino"

1920x1080

Le Iene, Zia Martina: "Sesso con i 14enni, c0m'è cominciato tutto"

1128x570

Belve, Pappalardo: "Contro la Meloni? Solo un gesto"

Redazione
996x470

L'aria che tira, Odifreddi smonta Ranucci: "L'inchiesta è un'altra cosa"

Redazione