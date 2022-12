Gerini-Zorzi, volano stracci dietro le quinte: il retroscena bomba

16 dicembre 2022 a

Boomerissima, il nuovo programma condotto da Alessia Marcuzzi, andrà in onda martedì 10 gennaio in prima serata. Mercoledì 14 dicembre è stata registrata la prima puntata e secondo un retroscena rivelato da TvBlog ci sono stati alcuni momenti di tensione tra Tommaso Zorzi e Claudia Gerini. I due avrebbero litigato ma probabilmente lo scontro acceso sarà tagliato durante la fase di montaggio. "Ci sarebbero state scintille tra Tommaso Zorzi (millenial) e Claudia Gerini (boomer). Lo sca***, come lo definisce chi era presente alla lunga registrazione, si sarebbe consumato al momento dell'arringa finale dell'ex gieffino, che tirando in ballo, tra il serio e il faceto, i filtri che vengono usati su Tik Tok e sugli altri social avrebbe fatto indispettire l’attrice".

Davanti alle telecamere i toni sono rimasti accettabili mentre dietro le quinte non se le sarebbero mandate a dire. Inoltre, pare che Elettra Lamborghini si sia "un po’ risentita" nel corso delle varie dinamiche. Secondo alcune indiscrezioni, alla prima puntata di Boomerissima ci saranno oltre a Zorzi, alla Gerini e alla Lamborghini anche Gianmarco Tamberi, Luciana Littizzetto e Max Pezzali.

TvBlog parla anche della presenza di Francesco Facchinetti, Sabrina Salerno e Max Giusti e della "millennial" Valentina Romani. Nel programma infatti si confrontano boomer e millennial, ovvero adulti e giovani, su temi come musica, moda, film e sport.