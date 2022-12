Antonella Clerici, "Non importa a nessuno": cala il gelo in diretta

16 dicembre 2022 a

All'indomani della seconda semifinale dei Mondiali di calcio in Qatar, Antonella Clerici nel corso del suo appuntamento quotidiano culinario È sempre mezzogiorno su Rai 1 si è lasciata andare a un commento calcistico fuori programma. Conclusa la sigla e raggiunto il centro dello studio, la conduttrice ha fatto il punto sulla Coppa del Mondo, ricordando che a contendersi l’accesso all’ultima partita prevista per domenica prossima sono stati la Francia e il Marocco. “Ha vinto la Francia, perciò domenica la finale si giocherà tra la Francia e l’Argentina”.

"Quella di ieri è stata un’altra bella semifinale, penso l’abbiate vista un po’ tutti, è stata densa e piena di spunti". Queste sono state le parole della Clerici, la quale non ha mai fatto mistero di essere una grande appassionata di calcio. Peccato però che in studio nessuno le abbia risposto. Così ha insistito, chiedendo: "Voi per chi fate il tifo?". Ma anche qui nessuno ha parlato, se non un applauso. Allora la presentatrice ha ripreso il discorso e ha spiegato: "Qui nessuno parla, non importa nulla a nessuno della partita". Poi ha rivelato: "A loro non interessa niente di calcio, io invece sono appassionata e vi dico che tiferò un po’ per l’Argentina, ma solo perché la Francia ha già vinto, perciò è giusto che questo Mondiale vada ad una squadra sudamericana".

E infatti la Francia è stata campione del mondo ai Mondiali precedenti, che si sono giocati nel 2018, ma anche in quelli del 1998, che ha ospitato in casa. Nel 2006, invece, quando a vincere sono stati gli Azzurri, la Francia è stata l’avversaria dell’Italia nell’indimenticabile partita finale, classificandosi quindi al secondo posto. "Il tifo, però, lo facciamo anche per una cosa molto più importante, che è Telethon”, ha dichiarato successivamente la Clerici. “Facciamo il dono più grande, permettiamo ai bambini malati di diventare grandi” ha aggiunto alla fine dell’appello, dando poi il via ufficiale alla trasmissione.