I Soliti Ignoti, Amadeus blocca tutto: "Non lo faccia"

Puntata difficile quella di venerdì 16 dicembre de I Soliti Ignoti. Amadeus ha infatti dovuto fare i conti con un parente misterioso alquanto chiacchierone. "Ora - ha spiegato il conduttore di Rai1 al signore - facciamo scendere dal piedistallo l’ignota numero 1, mi raccomando: se è sua figlia o se non è sua figlia, non dica nulla, non le faccia assolutamente alcun gesto". Un'uscita, quella di Amadeus, che ha subito fatto insospettire i due concorrenti.

Poi, scesi l'ignoto 1 e 5, il conduttore si è assicurato ancora che non accadesse l'irreparabile: "Adesso le chiederò se l’ignota numero 1, scelta dai concorrenti, è sua figlia. Sentiremo poi una musica, ma lei risponda si o no solo quando da dietro le telecamere le faranno cenno di rispondere". Eppure il signore non ha capito proprio tutto: finita infatti la musica, non ha risposto, è rimasto in silenzio.

Da qui alcuni minuti di imbarazzo interrotti da Amadeus che ha preso la parola: "Ha parlato in continuazione fino a questo momento e ora sta zitto?". E ancora, alquanto spazientito: "Insomma, l’ignota numero 1 è o non è sua figlia?". "Si, è mia figlia" ha finalmente replicato il signore, facendo vincere a Riccardo ed Eleonora 48 mila euro.