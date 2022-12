Ultimo torna a Sanermo? Ed è subito caos: vergogna e accuse

17 dicembre 2022 a

Tra i partecipanti al Festival di Sanremo l'anno prossimo c'è anche Ultimo. Ieri, venerdì 16 dicembre, durante la serata di Sanremo Giovani, Amadeus ha fatto salire sul palco non solo le nuove proposte ma anche i big che si sfideranno sul palco dell’Ariston il prossimo febbraio. Per l'occasione sono stati svelati i titoli dei brani con cui si presenteranno alla kermesse. Il primo ospite è stato proprio Ultimo, uno degli artisti più attesi. Lui stesso ha dichiarato di essere emozionato.

Quando Gianni Morandi, che condurrà il Festival insieme ad Amadeus, gli ha chiesto se provasse più emozione nel cantare a Sanremo o negli stadi, il cantautore romano ha spiegato che sono due situazioni differenti: “Negli stadi diciamo che gioco in casa, se sbaglio la butto in caciara con i fan. A Sanremo è diverso”. Svelato, poi, il titolo della canzone con cui gareggerà: “Alba“. Le reazioni sui social sono state di vario tipo. Mentre alcuni fan hanno scritto di non vedere l’ora di ascoltare il brano, altri hanno criticato l'artista. In molti, infatti, non avrebbero perdonato la sfuriata dell’artista contro i giornalisti al Festival di Sanremo 2019, quando fu battuto da Mahmood. Qualcun altro, invece, ha detto di considerarlo "sopravvalutato".

Nei giorni scorsi, invece, c'era chi aveva addirittura accostato la partecipazione del cantante al Festival al ritorno della destra al governo. “Torna la destra al governo e Ultimo viene incluso fra i partecipanti a Sanremo, solo una coincidenza?”, aveva commentato ironicamente Luca Misculin, giornalista de Il Post, rifacendosi a quanto accaduto nel 2019, quando Matteo Salvini prese le parti del cantante arrivato secondo.