Elisabetta Canalis, tutina in pizzo nero trasparente? Si vede... tutto

Una tuta trasparente di pizzo per Elisabetta Canalis. La 44enne, ex Velina di Striscia la Notizia, si mostra così su Instagram dove condivide alcuni scatti che la ritraggono senza veli. O quasi. Nella foto, oltre alla tuta di pizzo nero, la Canalis indossa una giacca nera elegante che però appoggia solo alle spalle. Non a caso il commento a corredo p "lace it up", ossia "allacciala".

La showgirl è da tempo lontana dall'Italia. Ad oggi la Canalis vive con il marito Brian Perri e la figlia negli Stati Uniti. Proprio sulla coppia si è pronunciata pochi giorni fa confessando: "Mi piace più l’uomo depilato. Non mi piace il 'Gorillone'. Al giorno d’oggi ci sono molti uomini che vanno dall’estetista e si curano di più, ormai non è più un dramma come prima".

A Radio Deejay Elisabetta ha parlato anche di sport: "Faccio sia Kickbox che Muay thai, amo gli sport da combattimento. Quando ho iniziato? Con mio fratello – ha ironizzato – Mi 'bullizzava'. Ho imparato le regole di sopravvivenza già a casa…no a parte gli scherzi. Sono un po’ manesca, ma non mi sfogo con gli altri: lo faccio già in palestra".