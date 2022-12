Katia Ricciarelli, rovinosa caduta sul palco: attimi di terrore

17 dicembre 2022 a

Katia Ricciarelli è stata protagonista, suo malgrado, di un piccolo incidente sul palco che è diventato virale sui social. La celebre artista si è esibita al teatro pugliese di Latiano, dove era stata invitata per ricevere un premio alla carriera all’interno del Gran Gala della musica. Durante la premiazione, la Ricciarelli ha fatto qualche passo ed è poi caduta all’indietro, facendo subito preoccupare i presenti.

Per fortuna non si è trattato di nulla di grave, e quindi l’episodio è stato poi riletto in chiave ironica sui social, dove la Ricciarelli va ancora forte dopo aver partecipato al Grande Fratello Vip. Tra l’altro proprio la sua recente comparsata all’interno del reality di Canale 5 ha dato il la ad alcune polemiche: la soprano è infatti tornata per intonare l’Ave Maria in passerella come omaggio a Francesca Cipriani e Alessandro Rossi, ai quali aveva dato buca (al pari di Alfonso Signorini) nel giorno del matrimonio.

Tralasciano le polemiche sull’esibizione, con la Ricciarelli che è stata accusata di essere stata tutt’altro che impeccabile, a fare rumore sono stati soprattutto i commenti di Manila Nazzaro, che è stata concorrente del GF Vip proprio nell’anno della soprano. “Assurda la presenza di Katia Ricciarelli l’altra sera - ha dichiarato - è semplice andare a cantare l’Ave Maria in televisione. C’è un cachet. Era molto più giusto, più puro e più semplice far parte di tutti noi quel giorno”.