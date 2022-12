Chiara Ferragni, sfogo clamoroso: "Fedez non è il mio padrone"

19 dicembre 2022 a

a

a

Chiara Ferragni ribatte agli insulti ricevuti nelle ultime ore sul suo profilo Instagram per aver pubblicato alcuni scatti in lingerie per sponsorizzare un noto marchio di cui è testimonial. Molti follower l'hanno accusata dicendole che con queste foto provocanti diventa volgare e può creare dei problemi ai suo figli. Quindi la fashion blogger è sbottata e ha risposto ad alcuni utenti. "I tuoi figli saranno contenti? Non coinvolgerli mediaticamente, dovresti proteggerli", si legge tra i commenti al post. E la Ferragni commenta: "Se li sto educando bene saranno contenti che la loro madre è sicura di sé e si accetta nonostante riceva migliaia di commenti misogini al giorno". E ancora, a un altro che osservava che i suoi figli potrebbero essere in imbarazzo a scuola: "Per fortuna sto crescendo i miei figli con una visione diversa da questa".

Ma non è finita qui. Una le ha dato del "paletto", sostenendo che fisicamente è "meglio tua sorella". "Mia sorella è stupenda, come tutte le donne. E leggere un insulto sul fisico di una donna fatto da un’altra donna è veramente triste", la zittisce la Ferragni. Infine c'è chi addirittura ha scritto che se fosse suo marito Fedez non la lascerebbe mostrare in quel modo pubblicamente: "Quello è mio marito, non il mio padrone", ha chiosato la influencer.