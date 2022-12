Fagnani, rivelazione sulla finalissima: "Quando inquadravano Macron"

19 dicembre 2022 a

Emmanuel Macron è stato protagonista attivo della finale dei Mondiali di Qatar 2022. Il presidente francese ha fatto storcere il naso a molti per le manie di protagonismo, tra discorsi in spogliatoio, invasioni di campo, ricerca di contatto con Mbappè (che se ne è infischiato, avendo ben altro a cui pensare). Insomma, Macron ha fatto di tutto per associare il suo volto alla Francia nel momento decisivo del Mondiale.

"Arrogante, su cosa metti le mani": Macron, scoppia il finimondo dopo la finalissima

Gli è andata male a livello di risultato, e tra l’altro c’è chi ha notato un comportamento particolare della regia qatariota nei confronti del presidente francese. “Hanno inquadrato Macron durante l’inno - ha evidenziato Francesca Fagnani in un tweet - mai mentre vinceva l’Argentina poi di nuovo solo quando ha segnato la Francia”. “I poteri forti? No scelte. È interessante vedere le reazioni: tutte”, ha poi aggiunto la giornalista in successivi tweet. Un dettaglio, quello evidenziato dalla Fagnani, che magari a molti era sfuggito.

Maglie ridicolizza Macron e Crosetto gode: doppio "vaffa" ai francesi | Guarda

Macron era stato accusato di voler sfruttare politicamente anche la vittoria della Francia ai Mondiali del 2018. In Qatar ha mantenuto lo steso atteggiamento e quindi ha ricevuto delle critiche: “Sta cercando di mettere le mani anche sulla sconfitta”, è l’accusa arrivata da Matthieu Croissandeau, commentatore politico per BfmTv. Insomma, Macron sarebbe stato troppo “arrogante” e la vetrina del Qatar avrebbe avuto l’effetto contrario sui francesi, con la popolarità del presidente che non ne ha giovato.