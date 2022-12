Fedez cacciato dal casinò a Las Vegas: chi c'era con lui. Guai in vista?

21 dicembre 2022 a

Fedez messo alla porta. Il rapper è stato cacciato da un casinò di Las Vegas. Il motivo? Assieme a lui c'era il campione italiano di memoria. Lo stesso Fedez, durante una puntata del podcast Muschio Selvaggio aveva annunciato una provocazione: presentarsi al casinò con il campione di poker Dario Sammartino e il campione italiano di memoria Andrea Muzii. L'obiettivo? Capire quanto ci avrebbero messo i funzionari del casinò a scoprire che i quattro stavano "barando" e vedere quali provvedimenti avrebbero preso.

"Siamo appena stati cacciati dal primo casinò, è andata bene perché abbiamo vinto parecchio", ha detto Muzii raccontando la disavventura sui social. A fargli eco il marito di Chiara Ferragni: "Abbiamo vinto 800 dollari". "Arriva il tipo e ci dice di andare via - prosegue Muzii -. Però devo dire che dà molta soddisfazione il fatto che le mie capacità intellettuali siano una minaccia per il fatturato di un'impresa miliardaria, mi eccita".

Eppure, come spiegato da Fedez, farsi aiutare da un campione di memoria non costituisce reato. Ma chi è Muzii? Vincitore dell'ultima edizione dei campionati mondiali in Cina, il giovane ha raccontato come è iniziata la sua passione: "Tutto è iniziato con il cubo di Rubik, a seguito del quale quattro anni fa, nel 2017, mi sono avvicinato alle tecniche di memoria, principalmente come strumento in più da impiegare nello studio in vista degli esami di maturità". E ora è campione mondiale.