Fiorello: "Mi hanno cazziato i vertici Rai", bomba su Viva Rai 2

Fiorello si prende una pausa: Viva Rai 2! torna in onda il 16 gennaio. E il comico come non poteva salutare i suoi telespettatori con uno scherzo? Arrivando in ritardo, il mattatore si mostra con il volto cupo: "Dopo la trasmissione di ieri - racconta - mi hanno chiamato i vertici. Pensavo per farci i complimenti, invece mi hanno cazziato: bisogna alzare il livello della trasmissione, basta balletti in parrucca con le treccine, ci vuole più cultura!". Poi lo stacco della telecamera con Rosario Tindaro e Biggio che ricompaiono truccati da Einstein: "Sembriamo quelli del supermercato… E poi no, questa non è cultura. È scienza", ironizzano. E ancora, si travestono da Dante: Macché, manco questa è cultura".

Terzo tentativo, compare Walter Veltroni: "Non so perché sono qui alle 6 di mattina, ma mi fa piacere raccontare dove siamo. Qui la Rai ha cominciato il suo cammino in un tempo lontano. Oggi produce cose come questa, ma ha anche un glorioso passato". Insomma, quella del comico altro non è che una gag.

Poi, nella puntata del 23 dicembre, Fiorello scherza ancora: "Oggi è la vigilia della vigilia: il giorno delle partenze intelligenti. A quest’ora su strade e autostrade ci sono 17.000.000 di intelligenti già in coda. L’unico cretino parte da solo alle 10. Il 24 dicembre poi è il giorno in cui i cattolici vanno a Messa e tutti si mangia, si mangia, si mangia. Poi il 25, quello che è avanzato si mette in un’unica grande padella e si rimangia, rimangia, rimangia".