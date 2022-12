Ballando, Selvaggia-choc: "Ora parlo io", distrugge il programma e Costamanga

26 dicembre 2022 a

È una Selvaggia Lucarelli senza filtri quella che commenta l'edizione 2022 di Ballando con le Stelle. La giurata del programma di Rai 1 è stata al centro della polemica dopo aver attaccato la trasmissione, ma anche la vincitrice, Luisella Costamagna. "Ho aspettato qualche giorno prima di commentare la finale più contestata della storia di Ballando con le stelle (e che mi ha vista al centro della contestazione) perché era Natale e perché volevo che si calmassero un po’ gli animi. Ricordiamoci che per quanto ci si possa inca**are (e io mi sono inca**ata parecchio) non ci si giocava il Nobel per la pace (anche perché lì dentro temo non ci fossero candidati). Non voglio ripercorrere tutta la stagione, mi limito a fare delle MIE considerazioni sul perché sia accaduto quello che è accaduto".

Da qui le sue spiegazioni: "Io – ha spiegato – sono arrivata a Ballando sette anni fa. L’ho visto cambiare gradualmente e non tanto per le discussioni (che lì c’erano pure prima del mio arrivo, vi ricordate di Anna Oxa?), ma come format. Attenzione. Non sto giudicando se in male o in peggio, è semplicemente un dato di fatto". Il riferimento è chiaro, visto che lei stessa aveva accusato colleghi e non solo di essere stati zitti di fronte all'insulto arrivato da Iva Zanicchi: "Per giunta - ha proseguito - a me lo snobismo nei confronti delle discussioni e del confronto tra ospiti o giudici o concorrenti nei programmi sta abbastanza sulle palle. Perché se ci sono confronti accesi ma educati si parla di trash? Il confronto e la differenza di pensiero fanno parte della vita, sono interessanti, appassionanti".

Infine ecco la frecciata alla giornalista uscita vittoriosa dopo essersi ritirata a causa di un infortunio: "La finale è stata brutta e incomprensibilmente ingiusta per vari motivi – ha concluso -. Il meccanismo di far rientrare in gara alla semifinale una coppia che alla prima puntata si è infortunata è molto discutibile, ma vabbè, è il regolamento". Nella fattispecie "Costamagna aveva ballato un tango alla prima puntata e poi tre balli da seduta. Ripeto, da seduta. A cui la giuria dava 10, con un entusiasmo che trovavo ridicolo e molto sospetto. Cioè, si votavano i movimenti di braccia e Pasquale intorno che si faceva il mazzo. Mi sembrava ci fosse già un orientamento".