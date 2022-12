Memo Remigi, lo sfregio di Alberto Angela: su Rai 1...

26 dicembre 2022 a

Memo Remigi fa ancora discutere. Dopo essere stato cacciato da Oggi è un altro giorno (aveva palpeggiato il fondoschiena di Jessica Morlacchi), il nome del cantautore è ancora sulla bocca di molti. Il motivo? Allo speciale di Alberto Angela su Milano (Stanotte a Milano) non è stato chiesto a Remigi di esibirsi con una delle sue canzoni più celebri. Anche se il titolo è azzeccatissimo: "Innamorati a Milano". Un brano che non è stato scartato, bensì cantato da Malika Ayane. Una scelta apprezzata da alcuni, e aspramente discussa da altri.

"Negare a Memo Remigi la possibilità di cantare la SUA 'Innamorati a Milano' è una vergogna pari a quella della cancellazione del nome di Brizzi sulle locandine dei suoi film, cinque anni fa”, sottolinea un utente. E ancora: "Un artista come Memo Remigi non si può buttare in un cestino cara la mia banda di menelicchi". Finita qui? Neanche per sogno: "Memo Remigi è l’autore di Innamorati a Milano giubilato dalla Rai per una scemata".

Eppure qualcuno ha da ridire anche sulla scelta del brano di Viale Mazzini. "Prima lo cacciano senza possibilità di riammissione - riporta un telespettaore - anche dopo le scuse dalla Rai, poi la notte di Natale fanno cantare a un'altra interprete Innamorati A Milano. Evitabile".