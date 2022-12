Chanel Totti e il ragazzo rapito a Roma? Lo strano intreccio: cos'è successo

27 dicembre 2022 a

a

a

Danilo Valeri? Lo ricordate? È il ragazzo scomparso all'improvviso, probabilmente vittima di un presunto rapimento avvenuto qualche giorno fa in un noto locale di Ponte Milvio a Roma. Dopo essere sparito per circa 12 ore, il ragazzo è riapparso. Dopo l'episodio, gli inquirenti stanno cercando di capire cosa possa essere successo. Valeri dopo il presunto rapimento sarebbe stato ascoltato dal pm antimafia Mario Palazzo che in questo momento sta indagando su quanto accaduto. Il ragazzo, a quanto pare, non avrebbe risposto a diverse domande e ora potrebbe finire indagato per favoreggiamento.

Ilary Blasi, una foto sconvolgente allo specchio: come si mostra | Guarda

Il padre, Maurizio Valeri, è chiamato "il sorcio" e il rapimento potrebbe essere inquadrato in un regolamento di conti per le piazze dello spaccio. Ma nelle ultime ore il ragazzo avrebbe pubblicato diverse stories pr far capire di aver ritrovato la libertà. Stories di scene familiari natalizie ma anche qualche bella accelerata a bordo del suo bolide.

Ilary Blasi con questa donna? Linciata: perché la ricoprono di insulti

E a quanto pare tra i nuovi follower si sarebbe palesata anche Chanel Totti, la figlia del Pupone che a quanto pare la sera del rapimento si sarebbe trovata proprio nel locale di Ponte Milvio. E proprio sui social la figlia di Totti, la sera del presunto sequestro di Valeri, avrebbe pubblicato una storia. Insomma Valeri dopo la disavventura ha una nuova follower.