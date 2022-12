Morta Claudia Arvati, il drammatico annuncio di Baglioni: tragedia in Rai

27 dicembre 2022 a

The Voice Senior in lutto. Il talent di Rai 1 condotto da Antonella Clerici perde una nota cantante: Claudia Arvati. A darne la drammatica notizia è stato Claudio Baglioni che sui social ha scritto: "Ciao Claudia. La tua voce bellissima canterà sempre con noi". La cantante 62enne è stata infatti la storica corista di Baglioni. La cantante, apprezzata vocalist di tanti concerti del cantautore romano e di altri big della musica leggera, è morta a Roma dopo una lunga malattia.

Nata a Mantova il 14 novembre 1960, già a 8 anni Claudia frequentava la scuola di musica prendendo lezioni di canto, chitarra e basso. Più avanti nel tempo, ma sempre da giovanissima, Claudia ha girato l’Italia partecipando a serate di vario genere e a numerosi concorsi. Poi il trasferimento a Roma all'età di 17 anni. Ma solo dopo un provino alla casa discografica Rca è stata presa come cantante e chitarrista nel gruppo i Pandemonium.

Nella sua lunga carriera la Arvati ha lavorato con Donatella Rettore, Fiorella Mannoia, Renato Zero, Gigi D’Alessio, Gianni Morandi, Giorgia e Andrea Bocelli. Grazie a Gianni Boncompagni la Arvati ha anche esordito in tv con Pronto chi gioca e in seguito si è esibita in altri programmi come Furore, Passo Doppio, Fantastico, Amici, La Corrida e Carramba. Sempre come corista si è esibitata cinque volte al Festival di Sanremo. Tra i suoi vari impegni, la direzione del Coro Roman Academy.