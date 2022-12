Selvaggia Lucarelli, "la gente mi insultava e lei...". Chi affonda a Ballando

27 dicembre 2022 a

"Mi ha sempre sofferta, metteva like alla gente che mi insultava". Selvaggia Lucarelli regala un'altra sciabolata a Carolyn Smith e infuoca ulteriormente la coda di Ballando con le stelle. Alla vigilia della finalissima del talent vip di Rai 1 condotto da Milly Carlucci, la blogger e giornalista aveva scelto il Fatto quotidiano per togliersi qualche sassolino dalle scarpe, a partire dall'eliminazione del fidanzato Lorenzo Biagiarelli, proseguendo con il rapporto tra i giudici per finire con il dubbio se continuare o meno, il prossimo anno, l'esperienza dietro ai banchi della giuria.

La finale, vinta da Luisella Costamagna, ha generato nuove polemiche feroci. La Lucarelli ha contestato il verdetto, sottolineando come l'ex conduttrice di Agorà, a lungo infortunata e poi ripescata, abbia vinto di fatto ballando per sole tre serate. Sui social, ha poi ricordato come il voto dei telespettatori aveva premiato il secondo classificato, Alessandro Egger. Insomma, tante ombre sul format. E sempre su Instagram, dopo qualche giorno, ecco le riflessioni a bocce ferme della Lucarelli: "Ho aspettato qualche giorno prima di commentare la finale più contestata della storia di Ballando con le stelle (e che mi ha vista al centro della contestazione) perché era Natale e perché volevo che si calmassero un po' gli animi. Ricordiamoci che per quanto ci si possa inc***are (e io mi sono inc***ata parecchio) non ci si giocava il Nobel per la pace (anche perché lì dentro temo non ci fossero candidati). Non voglio ripercorrere tutta la stagione, mi limito a fare delle MIE considerazioni sul perché sia accaduto quello che è accaduto".

"Io sono arrivata a Ballando sette anni fa. L'ho visto cambiare gradualmente e non tanto per le discussioni (che lì c'erano pure prima del mio arrivo, vi ricordate di Anna Oxa?), ma come format. Attenzione. Non sto giudicando se in male o in peggio, è semplicemente un dato di fatto. Per giunta a me lo snobismo nei confronti delle discussioni e del confronto tra ospiti o giudici o concorrenti nei programmi sta abbastanza sulle pa***e. Perché se ci sono confronti accesi ma educati si parla di trash? Il confronto e la differenza di pensiero fanno parte della vita, sono interessanti, appassionanti. 'Sei una scimmia che lancia escrementi!' è brutto trash, sì, 'secondo me ha ballato male' è un parere. Fine". Tutto vero, poi però la replica a un fan in una story su Instagram che tira in ballo ancora la Smith.