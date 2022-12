Silvia Toffanin, "dal Festival di Sanremo dicono che...": ora è mistero

28 dicembre 2022 a

Il rifiuto di Silvia Toffanin alla Rai per condurre il Festival di Sanremo diventa un caso. Mercoledì pomeriggio una nota ufficiale diffusa dai canali sociat di Mediaset confermava la scelta, piuttosto sorprendente, della conduttrice di Verissimo di non salire sul palco dell'Ariston a febbraio, a fianco di Amadeus. Oggi però TvBlog riferisce che da viale Mazzini e dall'entourage del direttore artistico e conduttore, in realtà, non sarebbe partita nessuna offerta. E gli stessi post sul "gran rifiuto" sono spariti dagli account Mediaset.

Le parole usate nella nota ufficiale erano piuttosto ruvide: la Toffanin avrebbe declinato la proposta di condurre una delle 5 serate del prossimo febbraio "in quanto impegnata con il suo programma e non interessata a quel genere di prestazioni artistiche". Un passaggio sintetizzato in maniera piuttosto piccante da Dagospia: "Ma chi si crede di essere?".

In realtà la moglie di Pier Silvio Berlusconi, in una vecchia intervista al Fatto quotidiano, aveva più o meno espresso lo stesso concetto rivelando di aver già detto no nel 2020 al Festival: "Se mi era stata offerta la co-conduzione? È vero, mi ha fatto piacere ma in quella occasione ho preferito dire di no - spiegava -. So che tutti sognano Sanremo ma io non lo vivo come un mio obiettivo. Non ho l’ambizione di essere in video a tutti i costi, mi piace fare le cose dove posso portare un valore aggiunto, esserci per esserci non fa per me".

"Secondo quanto apprendiamo da fonti vicine al Festival di Sanremo - puntualizza però TvBlog -, quest’anno la signora Toffanin non sarebbe stata proprio chiamata a ricoprire quel ruolo, incarico che invece le era stato offerto nell’edizione del 2020 del Festival di Sanremo, quella pre-Covid". Altro mistero: sempre TvBlog ha notato che i post di mercoledì sui canali social di Mediaset sono spariti. "L’agenzia Ansa in cui Mediaset ieri faceva sapere che Silvia Toffanin ha detto no ad Amadeus per Sanremo 2023 è stata rimossa dai social ufficiali dell’azienda di Cologno Monzese dove era stata prontamente rilanciata e non è neppure più raggiungibile sul sito dell’Ansa", si legge. Anche se da Cologno, si sottolinea, resta buona la prima versione: l'offerta ci sarebbe stata, così come il "no, grazie" della Toffanin.