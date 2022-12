Ballando, Costamagna attacca Selvaggia Lucarelli: "Un giorno..."

31 dicembre 2022 a

a

a

Luisella Costamagna ha vinto l’edizione 2023 di Ballando con le stelle. Un trionfo che praticamente nessuno si sarebbe aspettato prima dell’inizio del programma: anzi, molti si sarebbero aspettati che la giornalista della Rai non sarebbe durata più di tanto per via del suo carattere freddo. E invece la Costamagna si è mostrata in maniera diversa, ottenendo un riscontro positivo da parte del pubblico, che ha deciso di premiarla al termine della finalissima di Ballando.

"Noi? Mai apparsi. Forse...". Rosanna Banfi, clamoroso siluro su Ballando

Nel corso dell’edizione la Costamagna ha subito diversi attacchi, ai quali ha risposto in un’intervista rilasciata a La Stampa: “Sull’Espresso una giornalista ha scritto che mettevo a rischio la credibilità dell'informazione. Io faccio tante cose nella vita diverse dal mio lavoro, anche immersioni, e questo non intacca certo la mia credibilità”. Poi ci sono stati i dissapori con Selvaggia Lucarelli, che le ha lanciato diverse frecciate durante il programma: “Un giorno bisognerà raccontare anche i difetti delle donne. Non fanno mai squadra. Io comunque non cerco adesioni di genere, ma di merito. Donne e uomini che mi apprezzano per quello che faccio”.

"Perché Carolyn Smith ce l'ha con me": Lucarelli, una bomba politica

Tra l’altro la Lucarelli ha tirato fuori l’intervista che la Costamagna fece a Mara Carfagna: in quell’occasione la giornalista si mostrò tutt’altro che solidale con l’allora giovane ministra, alla quale domandò del suo passato da soubrette. “La tirano fuori sempre quando mi vogliono attaccare - ha dichiarato la Costamagna a La Stampa - è un'intervista di 10 anni fa. La rivendico e bisognerebbe contestualizzarla e rivederla senza tagli ad hoc. Era il marzo 2012, c'era il rigoroso governo Monti e parlavo con una ministra delle competenze della nostra classe dirigente. Le stavo chiedendo della sua tesi di laurea che non si ricordava”.