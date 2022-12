Alfonso Signorini, "mi sta rovinando": frecciatina a Giulia Salemi?

30 dicembre 2022 a

a

a

Vacanze in montagna, a Cortina d’Ampezzo, per Alfonso Signorini. Con lui, a sorpresa, sono spuntati fuori i due opinionisti del programma: l’ex velino di Striscia la notizia Pierpaolo Pretelli e la compagna, Giulia Salemi. A quanto pare il rapporto tra il conduttore e l’ex gieffina si è fatto sempre più stretto in queste settimane. L’inconveniente, se così vogliamo chiamarlo, è che il conduttore ha finito per essere contagiato dalla collega e questo l’ha portato a uno "sfogo" sui social.

La figlia non vuole vederlo: il dramma di Battista, star di Zelig. "A questo punto..."

In ogni caso, si tratta di uno sfogo ironico. Il conduttore del GfVip ha voluto giocare sui social mostrandosi in tenuta ginnica con maglione natalizio e occhiali da sole. Poi si è messo in posa. A commento dello scatto su Instagram il presentatore ha scritto: “I Prelemi mi stanno rovinando”. Insomma, l’influenza della coppia inizia a farsi sentire.

In un'altra foto, invece, il conduttore si è mostrato insieme a Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli alzando il dito medio. Con loro anche Tata Carla. "Bimbi di tata Carla crescono...", ha scritto Signorini a corredo dello scatto. Nel frattempo si è sollevata una polemica sul reality di Canale5. I follower del conduttore si sono scatenati sottolineando che è impossibile che Antonella Fiordelisi sia la preferita del pubblico. Ci sarà una risposta da parte del conduttore in diretta? Non resta che attendere.