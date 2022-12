Amadeus, Toffanin a Sanremo? "Cosa le avevo chiesto": una bomba

30 dicembre 2022 a

a

a

"Avevo chiesto a Silvia Toffanin di venire al primo mio Sanremo nel 2020 e lei carinamente aveva declinato l’invito, dicendomi ‘non me la sento, magari più avanti vediamo’": Amadeus, intervenuto nella conferenza stampa di presentazione de L’anno che verrà, parla per la prima volta del misterioso caso legato alla conduttrice di Verissimo. Il direttore artistico del Festival ha di fatto smentito la notizia secondo cui sarebbe stato proposto alla presentatrice di partecipare alla kermesse il prossimo febbraio.

Amadeus, colpo di scena: chi non ci sarà la notte di Capodanno

"Le porte per quanto mi riguarda per lei sono aperte - ha proseguito Amadeus -. Mi piace molto ed è molto brava. Magari il prossimo anno, che è il mio ultimo Festival, sarò felice di averla con me e glielo richiederò, magari mi dirà di sì. Ho un rapporto fraterno con Graziellina (manager della Toffanin, ndr), ci sentiamo tante volte e anche per gli auguri, non abbiamo mai affrontato l’argomento Silvia ultimamente, non è detto non accada in futuro e lo richiederò a Graziella".

Orietta Berti ora vuota il sacco: "Cosa è successo mentre ero a Sanremo"

Sempre nel corso della conferenza, si è parlato anche dell’altro caso che agita il Festival in questi giorni, cioè la presenza tra i Big di Madame, coinvolta in un'inchiesta su presunte false vaccinazioni contro il coronavirus. Il direttore del Prime Time Rai Stefano Coletta ha confermato la posizione già espressa qualche giorno fa da Amadeus: "La posizione del direttore artistico e della Rai, davanti a una situazione giuridica in corso, è sempre che la giustizia compia il suo percorso. Madame è solo indagata e c’è dunque anche per lei una presunzione di innocenza. Lasciamo fare il suo lavoro alla magistratura".