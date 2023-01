GF Vip, panico in regia: "Ti stuprerei", chi rischia la squalifica

01 gennaio 2023 a

È bastato un video di pochi secondi estrapolato dalla diretta h24 del Grande Fratello Vip e pubblicato sui social per scatenare un polverone. “Ha una voce da stupro, se fossi uomo ti stuprerei”, sono le parole pronunciate da Patrizia Rossetti. Prese così senza contesto sono indubbiamente gravi, dato che sulla violenza sessuale c’è ben poco da scherzare.

Il popolo del web si è generalmente indignato, ma c’è anche chi difende la Rossetti: di sicuro ha scelto male le parole, però era chiaro l’intento ironico, dato che si riferiva alla voce proveniente dalla regia del GF Vip. La discussione è però esplosa sui social: in tanti sono così arrabbiati per le parole della Rossetti che ne chiedono la squalifica nel corso della puntata di lunedì 2 gennaio. Un’altra bella gatta da pelare per Alfonso Signorini: sicuramente la produzione starà facendo tutte le valutazioni del caso.

Se dovesse decidere che l’uscita infelice non sia più di questo, allora difficilmente il caso verrà affrontato in puntata. Di certo la Rossetti dovrebbe fare più attenzione quando parla: meglio pesare i termini, dato che non è la prima volta che incappa in scivoloni, anche se forse questo è meno grave degli insulti rivolti a Micol Incorvaglia, dato che in quel caso erano volutamente offensivi e l’ironia non c’entrava nulla.