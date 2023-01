Selvaggia Lucarelli e Lorenzo Biagiarelli, paura in volo: "Ca***to"

03 gennaio 2023 a

Paura per Selvaggia Lucarelli e Lorenzo Biagiarelli. La coppia ha deciso di lasciarsi alle spalle la polemica di Ballando con le Stelle ed è volata in Nepal. Proprio durante la loro vacanza, l'opinionista e lo chef hanno dovuto spostarsi da un posto ad un altro, da Katmandu a Chitwan. Per l'occasione e nonostante i pochi chilometri, i due hanno deciso di prendere l’aereo. Peccato però che le turbolenze e i vuoti d'aria abbiano terrorizzato Biagiarelli.

"Dopo 10 minuti - spiega la Lucarelli sui social - l’aereo incontra qualche cumulonembo per cui iniziano vuoti d’aria e tanti saluti". E ancora, ironizzando: "Da questo momento Lorenzo mi ha vietato di documentare il suo ca***to". Complice una brutta esperienza al ritorno dal Belgio. Intanto non si placa lo scontro tra la giurata del talent di Rai 1 e la sua vincitrice, Luisella Costamagna.

A distanza tra le due sono volati stracci e la Lucarelli ha tuonato: "Madonna ma per stare lì ancora a parlare di me il 2 gennaio state passando delle feste eccitantissime!.Mi chiedo solo perché questa gente debba ridicolizzarsi così". Insomma, la polemica iniziata durante la trasmissione sembra non concludersi neppure a programma concluso. Che ne vedremo delle belle?