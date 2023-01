Ballando, Milly Carlucci replica alla Lucarelli: "Fin dalla prima edizione..."

04 gennaio 2023 a

a

a

Prosegue la polemica su Ballando con le Stelle. E a quasi due settimane di distanza, a tornare sul talent di Rai 1 ci pensa la stessa conduttrice. Milly Carlucci sembra voler prendere le difese a metà di Selvaggia Lucarelli. "Il fatto che nascano discussioni all’interno della giuria dimostra soltanto quanto tutti e cinque i giurati siano liberi di esprimere il loro pensiero senza filtri. Avete notato che non hanno l’auricolare come in tanti altri talent? Nessuno può pilotarli. Li abbiamo voluti tutti e cinque per la loro forte personalità e perché dicano sempre quello che realmente pensano. Selvaggia ha contestato la giustizia del sistema di ripescaggio, che ha consentito a Luisella Costamagna di tornare in pista e addirittura di vincere la finale. Ecco, è la sua opinione e la rispetto".

Ballando "pilotato": il video che fa godere la Lucarelli | Guarda

La Carlucci dunque non si sbilancia. Una cosa è certa, la conduttrice non può fare a meno di sottolineare la bravura della vincitrice: "È stata molto brava. Dopo il ripescaggio, ha avuto solo due settimane per allenarsi e ripetere tutti i balli, che ha poi eseguito nella puntata finale".

Il compagno della Costamagna zittito dalla Bortone: imbarazzo totale in tv | Guarda

Da qui la frecciata alla Lucarelli: "E il sistema del ripescaggio è nel regolamento fin dalla prima edizione. Da parte mia sono molto soddisfatta di come è andata questa edizione, polemiche comprese. Mi dispiace solo per Gabriel Garko, così pieno di talento". Polemica finita? Chissà.