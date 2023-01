Striscia la Notizia, "indagato per estorsione": l'ex inviato nel mirino

05 gennaio 2023 a

Guai in vista per Cristian Cocco. L'ex inviato di Striscia la notizia, dovrà comparire il prossimo 2 febbraio davanti alla giudice delle udienze preliminari del tribunale di Oristano, Federica Fulgheri. Il moivo? L'accusa di estorsione. L'ex volto del programma di Canale 5 è accusato da un suo ex stretto collaboratore, l’operatore di ripresa Massimo Antonio Aversano, originario di Tortona (Alessandria), ma residente a Orosei (Nuoro).

Stando a quanto da lui raccontato, il 51enne avrebbe preteso in quattro anni una somma di circa sessantamila euro, che lo stesso Aversano gli avrebbe dovuto versare, dividendo con lui i compensi erogati da Mediaset per i filmati forniti. Se non gli avesse dato la quota dei compensi percepiti per i servizi inviati a Mediaset, l’ex inviato avrebbe interrotto la collaborazione professionale.

Differente però la versione dei fatti fornita dal diretto interessata e diffusa tramite una nota dall'avvocato Cristina Puddu. Per Cocco si tratta di false accuse false. Intanto il pm Andrea Chelo ha chiesto il rinvio a giudizio di Cocco che da quasi quattro anni, da quando gli sono state rivolte queste accuse, non compare più nella trasmissione Mediaset. Cocco tra il 2017 e il 2019 era comparso in Rai vestendo i panni di un poliziotto nella fiction L’isola di Pietro.