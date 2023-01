Le Iene, "Belen ha rotto il ca***, la smetti?". Il fuorionda clamoroso di Mammuccari

06 gennaio 2023 a

Clamoroso fuorionda a Le Iene di Teo Mammucari. Sulla pagina Instagram del programma di Italia uno è stato infatti postata una scena che non è stata trasmessa in tv. Ad un certo punto si vede uno scambio di battute tra Belen Rodriguez e il conduttore, che sono molto amici e da sempre sono soliti prendersi in giro. Ecco quindi che Mammuccari iniziare a leggere i tweet. E subito redarguisce la showgirl argentina.

"Fai star zitta Belen”, attacca Teo Mammucari rivolgendosi a una delle persone che lavorano al programma di Neri Parenti. Dopodiché si rivolge direttamente alla conduttrice:"Belen hai rotto il ca***. Belen, devi stare zitta, io sto girando". "Ho il ciclo", ribatte la showgirl. "Ma se hai detto che ti viene domani", attacca ancora Teo. Ovviamente sono tutte battute in un contesto di golardia e tra amici che si conoscono da tanto tempo.

Quindi Mammucari legge dei tweet che lo riguardano e che non sono certo teneri con lui: "Esiste ancora Teo Mammucari?", ha scritto un utente, e Teo: "Vaffanc***". "Se finisco su un’isola deserta con Teo piuttosto mi accoppio con un paguro", ha commentato un altro. "Ma perché non te ne vai…", ha risposto seccato il conduttore.