Maneskin, "allo stadio senza biglietto": Damiano risponde così al tifoso

05 gennaio 2023 a

a

a

"Lui senza biglietto può, io devo pagare la multa...": un tifoso ha attaccato Damiano David, frontman dei Maneskin, dopo aver visto una sua foto all'Olimpico per il match Roma-Bologna. Il cantante, infatti, è un appassionato della squadra giallorossa e la segue quando può. A pubblicare lo scatto dell'artista in Curva Sud è stata la pagina Instagram "ForzaRomaInfo". È la seconda volta che Damiano va all'Olimpico in questa stagione. Ma senza sfruttare lo status di tifoso vip.

"Perizoma e tacco alto, vaffa...". Damiano dei Maneskin? Choc: chi lo insulta così | Guarda

Il cantante dei Maneskin ha deciso di seguire la partita dalla zona più calda del tifo. Dunque si è gustato lo spettacolo come un ultrà qualunque. Eppure, quando la sua foto è diventata virale sui social, qualcuno ha colto la palla al balzo per fare polemica, dando per scontato che Damiano non avesse pagato il biglietto per entrare allo stadio. A rispondergli, nei commenti del post, è stato proprio il cantante: "Io il biglietto ce l'avevo, però se vuoi per la multa possiamo dividere, che ti devo fare...".

Il tifoso poi ha ribattuto: "Io non ce l'ho con te, ma molti famosi entrano in curva gratis. Se vuoi comunque ho un posto libero in macchina per la trasferta a Milano". Damiano, mettendo fine al botta e risposta, ha chiosato: "Se non insinui che non pago, molto volentieri. Un abbraccione amico".