Chiara Ferragni, "mi sto cag*** sotto": si mostra in pubblico sconvolta

Chiara Ferragni ha deciso di lasciare la comfort zone rappresentata dai social e di provare a fare il grande passo in televisione. Amadeus l’ha fortemente voluta come co-conduttrice della prima e dell’ultima serata del Festival di Sanremo 2023, adesso tocca a lei dimostrare di essere in grado di reggere la pressione derivante dal palco del teatro Ariston.

Quando manca ormai soltanto un mese all’inizio dell’evento, l’imprenditrice digitale ha confessato ai suoi fan di sentire la tensione che sale. Normale ansia prima del debutto, dato che la Ferragni sa bene quanto sia importante per lei e la sua immagine questo lavoro in tv: “Manca un mesetto e mi sto letteralmente caga*** sotto”, ha ammesso senza filtri. L’imprenditrice digitale ha chiesto sostegno ai suoi fan e anche qualche consiglio utile per affrontare al meglio questa esperienza. Non essendo una showgirl o comunque una generalmente abituata a stare sul palco, è normale che senta la pressione di dover condurre assieme ad Amadeus le due serate più importanti di Sanremo 2023.

La Ferragni ha ricevuto tante rassicurazioni dai suoi fan, che sono convinti che tutto andrà per il meglio sul palco dell’Ariston: “Sei arrivata dove sei perché sei una persona intelligente e saprai affrontare alla grande anche questa esperienza”. Chiara ha poi aggiunto di ritenere che la cosa più importante “sia essere me stessa. Non sono una showgirl, non sono una conduttrice, non sono un’attrice. Lo farò proprio nei panni di me stessa. Quindi su quello non si può barare. Speriamo bene. Mandatemi tante good vibes”.