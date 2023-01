Teo Mammucari, bomba su Pippo Baudo: "Sparito, impossibile parlargli"

08 gennaio 2023 a

a

a

Una lunga intervista, a cuore aperto, quella concessa da Teo Mammucari a Il Messaggero. Un lungo colloquio in cui l'attore e conduttore de Le Iene ripercorre la sua intera e lunga carriera, snocciola racconti intimi, parla dei suoi affetti, della famiglia con cui ha scarsissimi rapporti e che quando lui voleva tentare la carriera nel mondo dello spettacolo aveva cercato di dissuaderlo in tutti i modi. Sbagliando.

Mammucari ammette che quello che gli manca, da un punto di vista artistico e professionale, è "uno show tutto mio". Parla anche del suo nuovo amore: "Sono fidanzato con una donna maresciallo dell'esercito, una cavallerizza di trent'anni". E ancora, spiega: "Vivo a Fregene, al mare, voglio stare con la mia Julia e gli amici. La vita bisogna godersela, non si può soltanto lavorare".

Ma nel corso del colloquio c'è anche tempo, spazio e modo per un aneddoto doloroso su Pippo Baudo, doloroso almeno per Mammucari, il quale mostra di non aver mai perdonato il celebre conduttore oggi 86enne. Bisogna tornare parecchio indietro nel tempo, fino al 2002: chiedono a Mammucari se fosse vero che Baudo gli aveva promesso il Dopofestival, che poi però venne affidato a Francesco Giorgino.

"Belen ha rotto il ca***". Le Iene, il fuorionda clamoroso di Mammuccari | Video

E il conduttore de Le Iene conferma in toto: "Baudo, per me un mito, mi convocò per comunicarmi che l'avrei fatto io. Diamoci la mano, mi disse, e non dirlo a nessuno. Io andai in vacanza alle Mauritius e quando tornai non ci fu verso di parlargli. Sparito. Poi annunciarono Giorgino e Baudo, a chi gli chiedeva di me nelle interviste, diceva: È Mammucari che si è proposto. Ci rimasi malissimo. Mi servì per capire che in questo mondo si chiacchiera tanto", conclude Teo Mammucari.