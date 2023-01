Selvaggia Lucarelli sbrocca in aeroporto: il viaggio in Nepal finisce male

08 gennaio 2023 a

Per Selvaggia Lucarelli e il suo fidanzato, il ballerino mancato Lorenzo Biagiarelli, un turbolento finale di viaggio in Nepal. La coppia infatti, terminata la trasmissione condotta da Milly Carlucci, si è concessa una pausa dall'altra parte del mondo. Ma non tutto è andato per il verso liscio. Il racconto, ovviamente, viaggia sui profili social della giudice di Ballando con le Stelle, laddove passo dopo passo e foto dopo foto racconta le sue imprese vacanziere.

In primis, la coppia si è imbarcata su un piccolo volo che non scorderanno. Una tratta breve, 93 chilometri, da Katmandu a Chitwan, dove però la turbolenza era davvero forte. E più gli aerei sono piccini, più la turbolenza si fa sentire. Tra i due, il più spaventato era Biagiarelli. A raccontarlo, ovviamente, è Selvaggia, che svela come Lorenzo le abbia vietato di riprenderlo mentre se la faceva sotto (già, stava filmando anche quello). Sempre sul social, lady Ballando ha rivelato: "Da questo momento Lorenzo mi ha vietato di documentare il su ca***".

Ma non è tutto. Perché anche col volo di ritorno, quello intercontinentale, non tutto è andato per il verso giusto. E la Lucarelli lo racconta va da sé su Twitter. "Abbiamo pagato il volo (con scalo a Doha) per Kathmandu una cifra immorale (economy)", ci tiene a far sapere. "Arriviamo in aeroporto a Kathmandu due ore prima e scopriamo che il volo ha quasi due ore di ritardo. Altri passeggeri sono stati avvisati con mail e anche chiamate, noi nulla. Ora le ore di ritardo sono diventate tre. Ore e ore di attesa qui, nel nulla, in un aeroporto che non è esattamente quello in cui trovi qualcosa da fare. Io boh. E Qatar Airways avrebbe la fama della grande compagnia?", conclude con l'immancabile polemicuccia. Eh già, ci sono tre ore di ritardo. Capita. Così come capita, molto spesso in verità, che i ritardi non siano imputabili alle compagnie ma a dinamiche aeroportuali.