Francesco Totti, veleno puro di Selvaggia Lucarelli: "Non ditegli niente..."

Si continua a parlare, suo malgrado, di Francesco Totti. Non più per la chiacchieratissima e turbolenta separazione da Ilary Blasi, ma per il faro puntato su di lui dall'antiriciclaggio: nel mirino diversi conti del Pupone, alcuni dei quali cointestati proprio con la Blasi. Il tutto nel contesto di una serie di investimenti nelle scommesse.

Nel mirino alcuni prestiti infruttiferi concessi dall'ex capitano della Roma ad alcuni soggetti. Bonifici in uscita e anche in entrata. Secondo l'antiriciclaggio, 125mila euro sarebbero stati fatti transitare sui conti personali dei coniugi. In loro favore poi sarebbero stati negoziati assegni bancari per un valore pari a 445mila euro.

Sulla vicenda Totti ad ora non ha commentato, al contrario è intervenuta Ilary Blasi, che tramite i suoi legali ha rivendicato la sua totale estraneità: "In merito alle illazioni mosse da alcuni organi di informazione, l’avvocato Alessandro Simeone, nell’interesse della signora Ilary Blasi, precisa che la propria assistita nulla sapeva dei movimenti di denaro".

E poi c'è Selvaggia Lucarelli. Poteva forse esimersi dallo spargere la consueta razione di veleno? Domanda retorica: ovviamente no. Dopo Ballando con le Stelle, Selvaggia si trova in Nepal, in vacanza col fidanzato Lorenzo Biagiarelli. E così, in una story, ecco la frecciata: su Instagram Selvaggia pubblica una story in cui mostra un gioco tipico del posto, che si chiama Ludo. A corredo il commento: "Non dite niente di 'sto gioco a Totti". Il consueto veleno, appunto.