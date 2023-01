Ballando, "tutto azzeccato": chi inchioda Selvaggia, gode Milly Carlucci

06 gennaio 2023 a

a

a

Ballando con le stelle continua a far parlare per via dei veleni e delle polemiche che vedono come protagonista soprattutto Selvaggia Lucarelli, la “villain” di questa edizione vinta (tra le polemiche) da Luisella Costamagna. Nonostante tutto, Giancarlo De Andreis su DiPiùTV ha parlato solo bene dello show condotto da Milly Carlucci, che ha fatto registrare risultati eccellenti.

"D'accordo con Selvaggia Lucarelli": impensabile, chi affonda Carolyn Smith

“È stata una stagione da record - si legge - con grandi ascolti, tanti commenti positivi e interesse sui social. La media di share ha superato il 26% ottenendo i migliori risultati delle ultime dodici edizioni. Secondo i blog di televisione, il merito del successo dell’edizione 2022 di Ballando con le stelle è di un cast azzeccatissimo, pieno di vere stelle della tv e non solo, che oltre a ballare hanno aperto il loro cuore”. De Andreis ha poi citato diversi concorrenti, a partire da Gabriel Garko che è stato costretto a ritirarsi proprio sul finire del programma a causa di diversi infortuni.

"Madonna mia...": la Lucarelli colpisce e affonda la Costamagna

De Andreis ha parlato della Costamagna, che ha vinto da ripescata, e di Iva Zanicchi, che ha fatto molto discutere con la sua simpatia e le sue barzellette. Emozione anche per Rosanna Banfi, con il racconto della sua battaglia contro il tumore al seno che l’ha colpita molti anni fa, e per Alex Di Giorgio e Alessandro Egger, che De Andreis ha definito “due meravigliose sorprese”.