Verissimo, Silvia Toffanin crolla in lacrime: "Non devi vergognarti"

08 gennaio 2023 a

a

a

Grande commozione a Verissimo, su Canale 5, nella puntata dell'8 gennaio durante l'intervista di Silvia Toffanin a Valentina Persia. La comica e attrice romana ha parlato del suo compagno Salvo, scomparso a soli 43 anni. Con lui ha vissuto un’intensa storia d’amore, prima che venisse stroncato da una malattia cardiaca nel 2004. "Grazie a Salvo ho capito cosa vuol dire amare, per me è stato uno shock averlo perso. Ma io continuo a sorridere, lui mi ha detto di continuare a ridere e a far sorridere. Glielo ho promesso e mi viene facile farlo", ha detto Valentina.

E la conduttrice le ha chiesto: "Come si supera una cosa così?". "Non si supera, un amore finito non è un amore interrotto. Resta amore per sempre", ha risposto la Persia. "Speroche quando amo una persona sia sempre orgogliosa di me. Credo così che la tua mamma è e sarà sempre orgogliosa di te, è comunque un amore".

Quindi la Toffanin, che ha perso la sua amatissima mamma, è scoppiata a piangere. "Scusami se mi sono permessa, io ti seguo tantissimo, non vergognarti mai di quelle lacrime, le lacrime fanno parte dell’amore. Io piango spesso e il pianto è una dedica d’amore che purifica l’anima", l'ha consolata Valentina. "Hai ragione", ha chiosato Silvia.