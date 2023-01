Ilary Blasi, "ma come ti sei ridotta"? La foto del lato B scatena l'inferno

09 gennaio 2023 a

Ilary Blasi si sta godendo un periodo di relax in Thailandia. Lo mostrano le immagini che lei stessa pubblica sui social. Insieme a lei il nuovo amore. Nelle ultime ore, però, ha fatto discutere uno scatto in cui la conduttrice mostra il suo lato B, mettendolo in risalto con un perizoma rosso. La foto ha scatenato gli haters e in pochissimo tempo il profilo Instagram della ex di Totti è stato ricoperto da una valanga di commenti tutt’altro che positivi.

“Una madre con tre figli con sedere fuori, svergognata”, ha scritto qualcuno, facendo intendere così che una donna, solo perché madre, non sarebbe libera di pubblicare le foto che vuole. Assurdo. Qualcun altro, invece, ha commentato: “Ormai è tutto un apparire, mostrare il lato B a che pro? Perennemente in posa, di naturale ormai non vedo più nulla. Peccato”.

Un altro follower si è sentito in diritto di esprimere giudizi, totalmente fuori luogo, sulla forma fisica della conduttrice: "Ma in che stato sei ridotta? Le donne, quelle vere e quelle belle, sono un’altra cosa. Rimettiti”. Qualcuno ha provato ad andare più in profondità: "Tutte ste foto non sono altro che una sofferenza enorme che porta dentro. Non le va proprio giù che il capitano l’abbia sostituita nella vita”. Fortunatamente ci sono stati anche commenti positivi e di apprezzamento: "Brava Ilary continua così, fai vedere al tuo ex cosa si è perso. Chi lascia la strada vecchia per quella nuova sa quello che lascia ma non sa quello che trova. Vedremo quanto dura, tu daje tutta. Bellissima!”.