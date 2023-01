Giovanni Allevi e il tumore, la foto dall'ospedale: "Il più difficile momento"

09 gennaio 2023 a

Giovanni Allevi ha pubblicato sul suo profilo Instagram una immagine della flebo dietro alla quale si scorge un tramonto. "Ho voluto scattare questa foto per non dimenticare la capacità dell'uomo di saper trovare la bellezza in ogni momento, anche il più difficile", ha scritto il compositore. "È una immagine che fa tremare, ma i colori del cielo al tramonto con cui si fonde, rappresentano una bellezza che non voglio dimenticare".

A giugno scorso il musicista aveva annunciato sui social di avere un tumore. "Non ci girerò intorno: ho scoperto di avere una neoplasia dal suono dolce: un mieloma, ma non per questo meno insidiosa". E aveva confessato: "La mia angoscia più grande è il pensiero di recare un dolore ai miei familiari e a tutte le persone che mi seguono con affetto. Ho sempre combattuto i miei draghi interiori in concerto insieme a voi, grazie alla musica. Questa volta perdonatemi, dovrò farlo lontano dal palco".

E così il compositore ha cominciato a sottoporsi alle cure e alle terapie per sconfiggere il cancro. E ha ringraziato i fan per l'affetto: "È iniziata la battaglia che mi ha portato nel nucleo più profondo della fragilità umana. Con voi la vincerò! Vi amo".