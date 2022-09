Giovanni Allevi, il dramma: "Non posso più suonare", come sono ridotte le mani

03 settembre 2022 a

È un periodo difficile quello che sta affrontando Giovanni Allevi. A giugno ha scoperto di essere affetto da mieloma, poi la perdita della sorella e infine le mani che tremano. L'ultimo post su Instagram, dove aggiorna i fans del suo stato di salute, è dedicato proprio a questo. Pubblicando la foto delle sue mani spiega che "tremano per via dei potenti farmaci che sto assumendo e per il momento non posso suonare".

Trovata morta in casa la sorella di Allevi: il drammatico sospetto degli inquirenti

Ma nonostante tutto Allevi è proiettato nel futuro e racconta ai followers un nuovo progetto: "Una musica nuova invade la mia mente in modo impetuoso ed io non ne perdo una nota. Ora è dolce", scrive, "ora folle e incomprensibile, sognante e riflessiva, metafisica. Non vedo l'ora di farvela ascoltare". Ovviamente sono state tantissime le dimostrazioni di affetto. Tante quante ne aveva ricevute a giugno quando con un post sui social aveva comunicato la sua malattia. "Non ci girerò intorno", aveva scritto: ho scoperto di avere una neoplasia dal suono dolce: mieloma, ma non per questo meno insidiosa. La mia angoscia più grande è il pensiero di recare un dolore ai miei familiari e a tutte le persone che mi seguono con affetto".