Pomeriggio 5, "sei una carogna": il figlio di Buzzanca contro la D'Urso

10 gennaio 2023 a

a

a

Barbara d'Urso torna su Canale 5. La conduttrice di Pomeriggio 5 ha ospitato nella puntata di lunedì 9 gennaio, Massimiliano Buzzanca. Il figlio di Lando Buzzanca è al centro di una disputa con l'ex compagna dell'attore. Il motivo? Le accuse sul modo in cui avrebbe trattato il padre negli ultimi mesi di vita. "Siccome - ha premesso la d'Urso prima di mandare in onda un servizio - ho detto che ho avuto l’onore di avere Lando spesso da me, voglio quindi far vedere, soprattutto a te, delle cose particolari. E l’amore che ha sempre provato per la moglie".

"Quando torna a casa dopo la puntata...": l'amica della d'Urso svela un retroscena doloroso

Parole che hanno però scatenato l'ospite: "Perchè vuoi farmi per forza piangere Barbara?". "Non voglio farti piangere - ha replicato la conduttrice -. È una cosa bella. L’amore enorme che tuo padre aveva verso tua madre". Eppure Buzzanca non è riuscito a trattenere le lacrime. Anzi, scherzosamente se l'è presa con la d'Urso: "Sei una carogna Barbara. Quando è morta mamma casa è rimasta esattamente come l’ha lasciata…L’ha lasciata intonza per 12 anni…Neppure il letto ha permesso di rifare".

"Non ci credo... ": Barbara D'Urso sotto choc: il lutto pesantissimo

Ma la conduttrice è comunque tornata a difendersi: "Sai perché ho voluto mandare in onda proprio questa clip? Perché mi piace ricordare e far capire a casa che questo uomo ha amato per 57 anni sua moglie. Questo è… Preferisco chiudere così".