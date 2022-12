Barbara D'Urso sotto choc, lutto a Mediaset: "Non ci credo... "

13 dicembre 2022 a

Lutto per Barbara D'Urso. La vulcanica padrona di casa di Pomeriggio 5 non ha fatto mistero del suo dolore per la morte di uno storico collaboratore di Mediaset, Giacomo Zoppi, da tutti chiamato "Jack", il quale era una presenza fissa in decine di trasmissioni televisive dove aveva il compito di "scaldare" il pubblico. Se n'è andato nel fine settimana l'animatore del pubblico di Live - Non è la D'Urso, dopo 30 anni di lavoro negli studi di Cologno Monzese. Era lui che preparava gli spettatori, li incoraggiava negli applausi, li faceva sorridere e ridere in attesa dell'inizio della trasmissione.

Barbara D'Urso ha affidato ai social il suo cordoglio in un lungo post commovente a corredo di un video che riprende Giacomo Zoppi al lavoro nelle sue trasmissioni. "Non riesco a esprimere bene quello che ho provato quando ho avuto la notizia… Non ci credo… L’altro giorno, come sempre, mi hai incrociata nel corridoio e con la tua voce squillante e sorridente mi hai detto: 'Ciao Barbara!'… 'Ciao Jack!'… E ti ho lanciato un bacio…". Poi la D'urso prosegue ricordando i tanti anni di lavoro insieme: "Anni, anni e anni vissuti insieme… C’eri sempre, in tutte le mie trasmissioni… Abbiamo vissuto insieme momento meravigliosi… Debutti… Ore di diretta infinite… Paura, ansia e divertimento… Tu perfetto, come sempre… Io so che tu mi volevi davvero bene e io ti volevo davvero bene… Ciao Jack, unico Jack…". Così ha scritto la conduttrice tv su Instagram.

Ma la D'Urso non è stata l'unica a rendere omaggio all'affezionato collaboratore. Anche Gerry Scotti ha voluto ricordare "Jack" con affetto e profonda stima: “Addio Jack, 20 anni di lavoro insieme, sempre sorridente, sempre sul pezzo. Tutti ti amavamo, ci mancherai”, ha scritto il presentatore sui social a corredo uno scatto che lo ritrae proprio accanto a Giacomo Zoppi, pronti ad affrontare una nuova puntata di Chi vuol essere Milionario?.