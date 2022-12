Barbara d'Urso sconvolta: Fogli squalificato? Cosa non torna

15 dicembre 2022 a

Barbara d’Urso si è occupata anche dell’ultimo caso scoppiato al Grande Fratello Vip nel corso della seconda parte di Pomeriggio Cinque. La squalifica di Riccardo Fogli sta facendo discutere parecchio, dato che la bestemmia non era completa e sicuramente non era intesa come un’offesa a nessuno. Evidentemente la produzione ha valutato l’episodio troppo grave per soprassedere.

Anche se non manca chi sui social sta accusando il GF Vip di usare due pesi e due misure, dato che altri concorrenti di questa edizione hanno pronunciato bestemmie incomplete che non sono state punite. La d’Urso non ha nascosto il suo stupore perché non ha mai sentito Fogli bestemmiare in tutta la sua vita: “Conosco molto bene Riccardo, è devoto alla Madonna, la prega continuamente. Addirittura se sente una bestemmia si fa il segno della croce”. Poi è intervenuto il cartomante Joss che ha lanciato un’accusa nei confronti del reality di Canale 5.

“Ci sono due pesi e due misure perché anche altri concorrenti - ha dichiarato - come dimostrato da alcuni filmati online, hanno bestemmiato e non sono stati presi provvedimenti. In rete c’è proprio un filmato di un concorrente che ha bestemmiato”. “Io non ne so niente di questa storia - ha replicato la d’Urso - ma ti assicuro Joss che se fosse così…Comunque per quello che io so, e la produzione del Grande Fratello è la stessa mia di anni fa, conosco la serietà del Grande Fratello”.