Briatore e Barbara d'Urso, "notte insieme in hotel": lo scoop

"Notte in hotel insieme a Briatore". Proprio così, Barbara d'Urso è stata avvistata insieme all’imprenditore in un hotel di Milano. La conduttrice è da tempo single, dopo aver chiuso la storia d'amore con il broker assicurativo Francesco Zangrillo. Anche Flavio Briatore non sembra avere una compagna. L'imprenditore è sì stato in compagnia della ex Elisabetta Gregoriaci, tra i due però ci sarebbe solo una amicizia. E così è Diva e Donna a pubblicare le immagini dell'incontro. In prima pagina si legge anche: "Barbara d'Urso e Flavio Briatore sorpresi mentre cercano di nascondersi".

E ancora: "La conduttrice e l’imprenditore del Billionaire insieme nella notte milanese: sono entrati in un hotel di lusso. Non solo arrivano separati, ma cercano anche di sviare le attenzioni dei fotografi".

Cosa ci sia davvero dietro non è dato sapersi. L’attrice napoletana infatti conosce da tempo l’ex team manager della Formula 1 così come l’ex moglie Gregoraci. In più di una occasione le due hanno condiviso qualche festa insieme.