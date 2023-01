Fedez umiliato in diretta tv: "Cos'è questa musica di mer***?"

10 gennaio 2023 a

“Cos’è questa musica di me***?”. L’esclamazione di Oriana Marzoli all’interno della casa del Grande Fratello Vip ha fatto risentire alcuni fan di Fedez, che ovviamente si sono lamentati sui social, dando il via a una polemica a tratti surreale. “Mettete un po’ di latino, che schifo”, ha aggiunto la concorrente del reality, che non ha gradito Viola di Fedez e Salmo in filodiffusione.

Essendo di origini venezuelane, la Marzoli non poteva sapere che si trattava di Fedez: in ogni caso anche se lo avesse riconosciuto, era un suo diritto esprimere dissenso per i gusti musicali della regia, anche se lo ha fatto in maniera a dir poco “colorita”. Dato che i fan del rapper sono una marea, e alcuni di loro guardano anche il GF Vip, immediatamente sono partiti gli attacchi nei confronti della Marzoli, che ha fatto infuriare molte persone in maniera inconsapevole.

Una reazione eccessiva e pesante da parte dei fan di Fedez, dato che la concorrente del reality non ha fatto nulla di grave: ha semplicemente palesato di non gradire la canzone di Fedez e Salmo, che d’altronde non è neanche chissà quale successo indimenticabile. La Marzoli avrebbe infatti preferito un pezzo latino, che evidentemente è più nelle sue corde e quindi corrispondente ai suoi gusti musicali.