Ezio Greggio, colpo basso a Iacchetti: "A una cena di lavoro la sua ex..."

"Con Enzo Iacchetti ci guardiamo in faccia e ridiamo, senza sapere perché": Ezio Greggio parla della sua vita e delle sue amicizie nell'autobiografia "N°1 - Una vita di avventure, incontri, scherzi e risate", che esce oggi. Nel libro ripercorre i numerosi scherzi fatti in passato. Una delle sue "vittime" è stato proprio Iacchetti. "A una cena di lavoro ho assoldato un’attrice perché si fingesse davanti a tutti una sua ex fidanzata...", ha raccontato in un'intervista al Corriere della Sera.

Un altro scherzo è quello fatto insieme a Gianfranco D’Angelo: i due si sono finti camerieri nel ristorante di un amico comune: "Ci siamo messi le giacche e camuffati un po’, poi abbiamo iniziato a fare ogni cosa ci venisse in mente: ci avvicinavamo ai clienti e assaggiavamo quello che stavano mangiando. Aggiungevamo del sale, bevevamo il loro vino... alcuni ridevano, altri se la prendevano da morire", ha continuato Greggio. Che poi ha parlato anche di com'è iniziata la sua carriera: "Io so che da subito ero concentrato nel voler fare questo mestiere. Da ragazzo, appena avevo un attimo andavo a teatro a vedere Gino Cervi, Alberto Lupo, chi c’era c’era: passavo dal teatro più impegnato a quello leggero".

Il conduttore e attore ha parlato, poi, del rapporto con alcuni colleghi, come Antonio Ricci: "Ormai ci capiamo al volo. Durante la diretta mi dice una mezza parola e so cosa ha in mente. Striscia continua ad essere amatissima e mi ha fatto conoscere tanti grandi". Infine, su Vittorio Gassman: "Prima di andare in studio convocò me e Enzo in camerino. Noi ci inginocchiammo e lui, con la sua voce unica, ci disse: 'Sia ben chiara una cosa, non cominciate a prendermi per il cu**'. Il mio modo di chiamare le veline è un omaggio a lui: in puntata chiese di poterlo fare, enfatizzando la gassmanata. Ci definì i suoi eredi in un’intervista: conserviamo ancora il ritaglio".