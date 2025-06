Enzo Iacchetti sembra Greta Thunberg: "Meloni? Ho un sogno..."

La Gran Bretagna ha sanzionato due ministri israeliani, Ben-Gvir e Smotrich, per aver "istigato la violenza estremista" a Gaza e in Cisgiordania. Le misure, condivise anche da Canada, Australia e Nuova Zelanda, prevedono il divieto di ingresso nei 4 Paesi e il congelamento di tutti gli asset riconducibili ai due esponenti del governo Netanyahu.

Una operazione anti-israeliana non condivisa, tra gli altri Paesi, dall’Italia. Di questo si discute a È Sempre CartaBianca, programma condotto da Bianca Berlinguer, in onda ogni martedì in prima serata su Rete 4.

Tra gli ospiti c’è l’attore e comico Enzo Iacchetti, che ha una posizione molto precisa in merito e dice: "Io ho un sogno dentro di me, perché poi contano queste cose. Io vorrei sentire, ma mestamente e con poca voce, il capo del nostro governo dire: ‘Io sono Giorgia, sono una madre, sono cristiana e provo un dolore immenso per tutti i bambini trucidati a Gaza senza pietà’. Mi basterebbe questo per capire che sto in una Nazione che ha un senso di esistere. Vedendo le scene di Gaza dico che tutti quanti gli esseri umani al mondo, soprattutto quelli che si dicono cristiani o vicini al cristianesimo, una religione che produce pace e fratellanza, negano o nascondono la testa e non hanno neanche la pietà di dire 'mi fanno pietà' questi bambini con la ciotola in mano che muoiono di fame. Io non posso più andare a letto pensando a cose futili".