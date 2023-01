Le Iene, proposta indecente alla Pellicoro? Dago-bomba sul giornalista: "Forse..."

11 gennaio 2023 a

La proposta indecente di scrivere un articolo in cambio di uno spogliarello osé in video chiamata sarebbe stata fatta da un importante giornalista di una delle maggiori testate italiane a Stefania Pellicoro, imprenditrice di 43 anni della moda che ha pure un suo profilo su OnlyFans. Ora Dagospia solleva un interrogativo impertinente: "Come mai nessun giornalone (Corriere, Stampa e Repubblica)" ha riportato questa notizia? E "come mai" Stefania "ha chiamato le Iene dopo essere stata contattata dal giornalista?".

"Mi ha chiesto uno spogliarello": il giornalista italiano nella bufera



Stefania Pellicoro, infatti, ha denunciato quanto accaduto a Le Iene. Ha raccontato di essere stata contattata da un giornalista, volto noto in tv, che le avrebbe chiesto di spogliarsi e di partecipare a una chat in cambio di articoli sulla sua testata. "Era squallido. Se vuoi scrivere un articolo su di me, lo scrivi perché sei interessato a me. In cambio di nulla", ja detto l'imprenditrice che è anche madre di tre figli. Secondo Roberta Rei, inviata delle Iene, il giornalista partecipa a talk e programmi tv e si qualificherebbe come professionista con funzioni direttive all’interno del gruppo per il quale lavora. "Mi è arrivata una richiesta su Instagram di una persona che era interessata a quello che facevo nella vita, lavorativamente", ha aggiunto l'imprenditrice. "Il Sud, lavoro, imprenditoria femminile. Quindi la cosa mi ha incuriosito, anche perché era una testata importante".

Peccato che "prima di chiamarmi, mi ha dato dei link per farmi vedere che era effettivamente un giornalista. Quindi ho controllato ed era vero", "motivo per cui mi sono fidata. Solo che poi è stato un po’ ambiguo perché puntava non a una chiamata conoscitiva ma a una video chiamata. 'Lo sapremo solo io e te. Tu fai uno spogliarello per me, io in cambio ti do un articolo’. Il che mi ha schifata. Ci sono rimasta malissimo ed è il motivo per il quale ho chiamato Le Iene".