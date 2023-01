Totti, schiaffi alla miseria: Miami, quanto spende a notte con Noemi

12 gennaio 2023 a

Francesco Totti, con i figli e la nuova compagna Noemi Bocchi, ha trascorso le vacanze natalizie tra le Bahamas e Miami mentre Ilary Totti era con il suo nuovo compagno Bastian in Thailandia. Dopo la crociera su uno yacht di lusso tra le isole caraibiche la famiglia "allargata" si è trasferita nella capitale della Florida, in un hotel lussuosissimo sulla spiaggia vista Oceano. Secondo quanto riporta il sito fanpage, si tratta del The Satai, uno degli alberghi più eleganti di Miami con un alto grattacielo fronte mare, diverse piscine a sfioro e una spiaggia privata extra lusso pure quella.

The Setai, Miami Beach è infatti una vera e propria oasi a cinque stelle. L'hotel offre diverse tipologie di alloggio, come una Penthouse Suite, situata al 40esimo piano, con quattro camere da letto, quattro bagni e una grande terrazza con piscina privata panoramica. La Setai penthouse misura circa 1.000 metri quadrati ed è la "soluzione" più lussuosa.

Certo, non si sa in quale tipo di "camera" abbia alloggiato la famiglia Totti e di conseguenza non si può dire quanto abbia speso il Capitano per la vacanza tra Honduras, Bahamas e Miami. Quello che però è certo è che una notte al Setai di Miami Beach parte da 900 euro e arriva a 3.000 euro per una suite vista oceano. Insomma, non un soggiorno low profile...